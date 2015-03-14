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BEATRICE OFFSHORE

Signature(s)

Montant
681 747 350,92 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 681 747 350,92 €
Énergie : 681 747 350,92 €
Date(s) de signature
20/05/2016 : 292 177 436,11 €
20/05/2016 : 389 569 914,81 €
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Royaume-Uni : l'Europe investit 525 millions de GBP dans le parc éolien Beatrice qui sera construit au large du comté de Caithness

Fiche récapitulative

Date de publication
2 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 20/05/2016
20150314
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BEATRICE OFFSHORE
/
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 525 million (EUR 714 million)
GBP 1951 million (EUR 2655 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

An offshore windfarm of around 600 MW, located about 14 km from the Caithness coast near Wick, Scotland

The project aims to enable the UK to achieve its ambitious target of energy consumption based on renewable energy sources in 2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of its technical characteristics the project is classified as an Annex II project according to Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA). Thus, the project is subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authorities. In this case, two separate EIAs were carried out for the offshore and the onshore works, and planning consent was granted in 2014 and 2013, for the offshore and onshore works respectively. The Bank will review the project's authorisation process during appraisal and verify compliance with relevant directives of the EU.

Directive 2004/17/EC does not apply to contracts awarded by contracting entities intended to enable them to carry out electricity supply in England, Scotland and Wales (Decision 2007/141/EC). The project is therefore considered to be exempt from public procurement requirements.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - BEATRICE OFFSHORE
Date de publication
24 Oct 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62682225
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150314
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BEATRICE OFFSHORE
Date de publication
4 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63825920
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150314
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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