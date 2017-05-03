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RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II

Signature(s)

Montant
83 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 83 000 000 €
Transports : 83 000 000 €
Date(s) de signature
9/11/2017 : 83 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 09/11/2017
20150288
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER TUNISIENS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 83 million
EUR 653 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Deuxième operation visant le financement de la première phase d'un système de transport rapide à Tunis (Tunisie) qui comprend la construction de deux lignes ferroviaires de banlieue d'une longueur de 18 km, la réalisation d'un premier centre de maintenance et de remisage et l'acquisition de 28 rames.

Le projet fait partie intégrante du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR), un système de transport rapide de banlieue dont la première phase comporte la construction de deux lignes d'une longueur de 18 km et la réalisation d'un premier centre de maintenance et de remisage. Le RFR devrait comprendre 5 lignes et 85 km à terme et constituera l'épine dorsale du réseau de transport en commun de Tunis telle que prévu dans la stratégie établie en 2002 dans les études du Réseau de Transport en Commun du Grand Tunis (RTCGT) visant à réduire la part modale croissant de la voiture particulière et la congestion routière. Le RTCGT devrait être bientôt remplacé par un nouveau Schéma Directeur en cours d'élaboration.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Si le projet était localisé en Union Européenne, il aurait relevé de l'Annexe II de la directive européenne 2011/92/EU telle que modifié par la Directive 2014/52/EU qui renvoie la décision de mener une étude d'impact environnemental et social (EIES) à l'autorité nationale compétente. Dans ce cas spécifique, le projet a fait l'objet d'une evaluation des incidences sur l'environnement (EIE) suivi par l'élaboration d'un plan de gestion environnemental et par des EIE complémentaires. Les services de la Banque ont analysé ces études dans le cadre de l'instruction de l'opération précédente portant sur le même projet et veillent à que les impacts environnementaux et sociaux du projet soient géré de manière acceptable par le promoteur.

Le promoteur devra mettre en œuvre le projet conformément aux règles et procédures de passation des marchés de l'Agence française de développement (AFD) et aux exigences et standards convenus entre la BEI, l'AFD et KfW dans le cadre de l'Accord de Mise en Œuvre du Projet régissant l'intervention des Bailleurs des Fonds en co-financement avec la Facilité d'Investissement pour le Voisinage. Tous les marchés principaux sont attribués et signés.

Garantie au titre du MPE

Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l''UE.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II- Rapport d'étude d'impact sur l'environnement - RFR LIGNE D
Date de publication
10 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76154714
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150288
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - RFR Ligne D : Etude d’impact environnementale Complémentaire et Spécifique au passage de la ligne par la ville du Bardo et des ouvrages d’art OA D10 et OA
Date de publication
10 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76149913
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150288
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - PLAN DE COMMUNICATION ET DE DIALOGUE
Date de publication
10 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76157363
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20150288
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Plan d'Action de Réinstallation - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II- PLAN DE SUIVI ET DE GESTION DES ACTIVITES DE REINSTALLATION
Date de publication
10 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76162926
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20150288
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - RFR - LIGNE E- RAPPORT D'ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Date de publication
10 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76165466
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150288
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - Plan de Coordination
Date de publication
10 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76151735
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150288
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - Etude d’impact sur l’environnement du Viaduc Ferroviaire : OA E 5/6
Date de publication
10 Jun 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76146033
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150288
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II
Date de publication
13 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75021422
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150288
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - Plan d'engagement des parties prenantes pour la tranche Bardo
Date de publication
15 Nov 2024
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
236943929
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150288
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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