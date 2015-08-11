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ENGINEERING RDI II

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 50 000 000 €
Services : 50 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2015 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
30/10/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENGINEERING RDI II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENGINEERING RDI II

Fiche récapitulative

Date de publication
11 août 2015
Statut
Référence
Signé | 16/12/2015
20150261
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENGINEERING RDI II
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 118 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to investments in research, development and innovation (RDI).

The project concerns RDI investments for new software technologies as well as the development of new applications for the public administration, financial institutions, utilities and telecom companies. The activities are carried out in Italy and are partially co-funded by Horizon 2020 or by national programmes. The R&D programme will be implemented from 2015 to 2017.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment is therefore not needed as per EIA directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity. As such, the promoter is not subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
30/10/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENGINEERING RDI II
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENGINEERING RDI II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENGINEERING RDI II
Date de publication
30 Oct 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62698985
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150261
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENGINEERING RDI II
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88892182
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150261
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/10/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENGINEERING RDI II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENGINEERING RDI II
Autres liens
Fiche récapitulative
ENGINEERING RDI II
Fiche technique
ENGINEERING RDI II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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