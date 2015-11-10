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TERNA RETI ELETTRICHE VI

Signature(s)

Montant
153 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 153 000 000 €
Énergie : 153 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2015 : 153 000 000 €
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24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - TERNA RETI ELETTRICHE VI

Fiche récapitulative

Date de publication
10 novembre 2015
Statut
Référence
Signé | 17/12/2015
20150256
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RETI ELETTRICHE VI
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 153 million
EUR 307 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment programme comprising several new/extended electricity transmission facilities geographically dispersed throughout Italy

The main purpose of these facilities is to integrate renewable generation into the grid, abate congestion, improve voltage regulation and reinforce some areas of the network in order to maintain the reliability standard.The programme also includes several sub-projects aiming to improve network operation and maintenance and strengthen network resilience to extreme contingencies, security threats and natural hazards.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - TERNA RETI ELETTRICHE VI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - RETI ELETTRICHE VI - Sottostazione 380/150 kV di Melfi
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62670207
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150256
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RETI ELETTRICHE VI
Date de publication
8 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64301680
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150256
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - TERNA RETI ELETTRICHE VI
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
233347174
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150256
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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07/03/2016 - Résumé non technique - RETI ELETTRICHE VI - Sottostazione 380/150 kV di Melfi
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Fiche technique
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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