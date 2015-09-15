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BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION

Signature(s)

Montant
85 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 85 000 000 €
Transports : 85 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2015 : 85 000 000 €
Autres liens
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24/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION
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04/01/2016 - Résumé non technique - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION - Non Technical Summary
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31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION

Fiche récapitulative

Date de publication
15 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 22/12/2015
20150236
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION
REINO DE ESPANA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 155 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the expansion of port infrastructure in the Port of Bilbao, Spain, including construction of a new quay, a new passenger terminal and two intermodal facilities in the hinterland area.

The project will allow the Port of Bilbao to accommodate more traffic and alleviate operational constraints of the existing layout. It will also enhance the port capacity to better serve its hinterland region and foster transport modal shift from road to rail and maritime, thus reducing air pollution. The Port of Bilbao is part of the TEN-T core network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project's compliance with Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC, including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION
Date de publication
24 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62641390
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150236
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION - Non Technical Summary
Date de publication
4 Jan 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63821084
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150236
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256072757
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150236
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION
Fiche technique
BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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