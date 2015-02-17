FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project will focus on the Greater Suva Area (GSA) on Fiji's main island, Viti Levu in the South Pacific. The project comprises the construction of a new water-treatment plant, upgrade of an existing wastewater treatment plant, upgrade and extension of water distribution and wastewater collection networks, and all related works. Technical assistance will be provided to strengthen project implementation capabilities.
The project will benefit the 224,000 inhabitants in the GSA service area of the Water Authority of Fiji, and will provide them with improved water and sewerage services. The project would bring about a number of important health and environmental improvements, particularly for the growing population in the peri-urban that are as yet unserved.
An environmental and social assessment is being carried out as part of the ongoing technical assistance project preparatory work. Where required, a full environmental impact assessment (EIA) will be carried out taking into account the relevant EU environmental and social principles, standards and practices. An environmental and social management plan (ESMP) will be required to operationalise environmental and social impact mitigation measures. Details will be assessed during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
The total project cost is indicative.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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