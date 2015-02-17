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FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT

Signature(s)

Montant
64 355 586,07 €
Pays
Secteur(s)
Fidji : 64 355 586,07 €
Eau, assainissement : 64 355 586,07 €
Date(s) de signature
10/11/2017 : 64 355 586,07 €
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25/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT
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Communiqués associés
Fidji : plus grande opération de la BEI dans le secteur de l’eau dans un petit État insulaire

Fiche récapitulative

Date de publication
10 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 10/11/2017
20150217
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 75 million
USD 345 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project will focus on the Greater Suva Area (GSA) on Fiji's main island, Viti Levu in the South Pacific. The project comprises the construction of a new water-treatment plant, upgrade of an existing wastewater treatment plant, upgrade and extension of water distribution and wastewater collection networks, and all related works. Technical assistance will be provided to strengthen project implementation capabilities.

The project will benefit the 224,000 inhabitants in the GSA service area of the Water Authority of Fiji, and will provide them with improved water and sewerage services. The project would bring about a number of important health and environmental improvements, particularly for the growing population in the peri-urban that are as yet unserved.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An environmental and social assessment is being carried out as part of the ongoing technical assistance project preparatory work. Where required, a full environmental impact assessment (EIA) will be carried out taking into account the relevant EU environmental and social principles, standards and practices. An environmental and social management plan (ESMP) will be required to operationalise environmental and social impact mitigation measures. Details will be assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

The total project cost is indicative.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT
Date de publication
25 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69170075
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150217
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Fidji
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Land Acquisition and Resettlement Plan
Date de publication
15 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59513059
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150217
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Fidji
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Gender Action Plan
Date de publication
15 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59516050
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150217
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Fidji
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Initial Environmental Examination - Wastewater subproject
Date de publication
15 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59516381
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150217
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Fidji
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - FIJI WATER AND WASTEWATER PROJECT - Initial Environmental Examination - Water supply subproject
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132279233
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150217
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Fidji
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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