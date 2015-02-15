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DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 60 000 000 €
Industrie : 60 000 000 €
Date(s) de signature
20/09/2016 : 60 000 000 €
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01/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION
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17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION
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France : FEIS : la BEI soutient DAHER à hauteur de 60 millions d'euros

Fiche récapitulative

Date de publication
18 novembre 2015
Statut
Référence
Signé | 20/09/2016
20150215
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION
DAHER
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 196 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project entails research, development and innovation (RDI) activities related to the development of new materials and components for aircraft, including external doors, fuselage and wing elements. Part of the project includes fixed capital expenditures related to advanced manufacturing technology, process innovation and some capacity expansion at the promoter's main manufacturing and supply centres. The project is located at the promoter's main technology and manufacturing centres in France.

The project will contribute to increasing the promoter's knowledge and know-how in the field of components for aircraft.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Research and development (R&D), manufacturing and assembly of aircraft components are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and the project is expected to be carried out mostly in existing facilities. Therefore it is very unlikely that any part of the project would require an EIA. However, some of the investments on existing sites might induce some manufacturing capacity increase and subsequently include building extensions, requiring appropriate authorisation. This aspect, along with any other environmental issues, will be clarified during the project's appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION
Date de publication
1 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68692456
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150215
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION
Date de publication
17 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135752331
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150215
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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