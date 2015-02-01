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ENEL OPEN METER

Signature(s)

Montant
1 000 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 1 000 000 000 €
Énergie : 1 000 000 000 €
Date(s) de signature
23/07/2018 : 250 000 000 €
19/11/2019 : 250 000 000 €
28/07/2017 : 500 000 000 €
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08/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENEL OPEN METER
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22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEL OPEN METER
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Italie : la BEI accorde un prêt d’un milliard d’euros à E-Distribuzione pour l’installation des nouveaux compteurs numériques

Fiche récapitulative

Date de publication
17 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 01/08/2017
20150201
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OPEN METER
E-DISTRIBUZIONE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1000 million
EUR 2343 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Implementation of an advanced electricity metering system throughout E-Distribuzione's concession areas in Italy.

The project concerns the replacement of the remotely manageable electricity meters currently installed in the promoter's concession areas with a more advanced electricity metering system.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

No significant environmental impacts expected. The Bank will evaluate the environmental aspects of the project and will review the relevant promoter's procedures applied to implement the project to ensure that they are in line with EU standards and good industry practice.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC, and 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENEL OPEN METER
Date de publication
8 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74733446
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150201
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENEL OPEN METER
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165049476
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150201
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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