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CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 100 000 000 €
Éducation : 100 000 000 €
Date(s) de signature
6/11/2017 : 100 000 000 €
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24/01/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX
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France : la BEI finance à hauteur de 100 millions d’euros l’université de Bordeaux dans le cadre de l’Opération campus

Fiche récapitulative

Date de publication
21 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 09/11/2017
20150196
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX
Université de Bordeaux
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 276 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet concerne la reconstruction, la rénovation et l'extension de bâtiments existants dédiés à l'enseignement et la recherche et à la vie des étudiants dans l'Université de Bordeaux

Les investissements répondent aux objectifs de la politique d'enseignement supérieur de l'UE et de la France. Le secteur de l'enseignement supérieur est en compétition au plan international et les universités doivent offrir un enseignement de très haute qualité et une recherche de pointe. Ce projet contribuera à l'amélioration de la qualité d'enseignement et de recherche de l'université de Bordeaux, permettant la rénovation et la consolidation de ses campus. Le projet permettra d'améliorer l'égalité pour l'éducation et l'équité régionale en permettant à davantage d'étudiants d'entreprendre des études dans l'enseignement supérieur de haute qualité. Les investissements permettront en outre d'améliorer de façon tangible l'efficacité énergétique des locaux de l'université. Les bâtiments neufs et rénovés seront économes en énergie et réalisés en respectant des solutions techniques et technologiques de pointe.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La construction de bâtiments universitaires neufs ou la réfection de ceux existants se realisera en conformité avec des normes strictes en termes d'économie d'énergie, telles que celles en vigueur dans la législation nationale ; ce qui contribuera à accélérer la mise en œuvre des objectifs découlant de la directive 2011/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments. Certains projets pourraient faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE).

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX
Date de publication
24 Jan 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70020481
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150196
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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