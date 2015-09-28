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TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 500 000 000 €
Télécom : 500 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2015 : 500 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT
Related public register
13/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT

Fiche récapitulative

Date de publication
28 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 14/12/2015
20150189
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TI - ACCELERATED HIGH SPEED BROADBAND ROLLOUT
TELECOM ITALIA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1808 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing the accelerated investment plan of Telecom Italia for next generation networks.

The project concerns the rollout of a new broadband access network (combined fibre and copper solutions) in order to provide ultra-high-speed broadband services in Italy. In total it is planned to increase the network reach by about 7m households and to increase the population coverage by 32% to 60% of all Italian households. About 30% of the investment will be dedicated to the Mezzogiorno region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU. The related works typically have limited residual environmental effects as they are mainly carried out in urban areas alongside roads.
Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impact on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC).

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Documents liés
06/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT
13/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT
Date de publication
6 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63892243
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150189
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77015589
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150189
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT
Related public register
13/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT
Autres liens
Fiche récapitulative
TI - ACCELERATED HIGH SPEED BROADBAND ROLLOUT
Fiche technique
TI - ACCELERATED FIXED HIGH SPEED BB ROLLOUT

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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