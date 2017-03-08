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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The North East Fund is an access-to-finance initiative of the seven local authorities of the North East Local Enterprise Partnership (NELEP) area. It consists of a GBP 145m fund of funds that aims to support a wide range of firms at different points in their development: from early-stage businesses seeking seed financing to small and medium-sized enterprises (SMEs) in need of loans or equity funding to take advantage of growth opportunities. The fund mobilises European Structural Investment Funds (ESIF), as well as national grants, in addition to an EIB loan for a total of GBP 60m provided under the terms of the UK SME Financial Instruments Programme approved by the EIB in 2015. The North East Fund will be managed by The North East Fund Limited, a special purpose entity set up by the NELEP area local authorities and managed by the experienced executive team of North East Finance (Holdco) Limited.
The North East Fund's objective is for the region to realise its potential and achieve economic growth through SMEs by attracting additional private sector funding and creating a sustainable ecosystem of high growth companies with the support network of funders and advisors they need. The objective is to be reached through loan and equity investments from the fund's capital to 600 SMEs and the provision of advisory support to 1,800 SMEs in total.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.