PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO INFRASTRUCTURE

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Fiche récapitulative
The project consists of a programme of mid-sized public transport schemes in the Autonomous Province of Trento. This will include the renewal of the existing bus fleet for urban and extra-urban transport in the city and province of Trento, the selective upgrade of an existing railway line serving major alpine valleys to the North-West of the city of Trento, and the construction of a new ground funicular between Trento and the suburbs of Povo.
The schemes included in the investment programme aim to improve existing public transport infrastructure and assets or to set up completely new transport links to improve accessibility. They are expected to provide a valid alternative to cars, buses and coaches for both inhabitants and tourists. As such, they are regarded by the promoter as key infrastructure in its sustainable transport policy.
With the exception of bus manufacturing, the schemes included in the Project fall under Annex II of the EIA Directive. They may therefore be subject to an environmental impact assessment, in accordance with EU legislation, depending on the outcome of the screening process carried out by the competent authority. This aspect will be further examined during appraisal along with the project compliance with the Habitats and Birds Directives.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
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Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.