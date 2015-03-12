Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

OMNICANE CARBON BURN-OUT

Signature(s)

Montant
8 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maurice : 8 000 000 €
Déchets solides : 8 000 000 €
Date(s) de signature
27/11/2015 : 8 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OMNICANE CARBON BURN-OUT
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - OMNICANE CARBON BURN-OUT

Fiche récapitulative

Date de publication
12 mars 2015
Statut
Référence
Signé | 27/11/2015
20150053
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OMNICANE CARBON BURN-OUT
OMNICANE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 8 million
EUR 22 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Installation and operation of a carbon burn-out facility for coal ashes to convert coal fly and bottom ashes into additives for portland cement. This is an innovative waste-management project to address the problem of ash disposal in Mauritius.

The key objective of this operation is to transform waste into a valuable input to another process, which would offer substantial environmental benefits avoiding the disposal/landfilling of ashes which cannot be sustained in the long term due to the decreasing availability of space.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The local environmental competent authority required the promoter to execute an environmental impact assessment (EIA). The position in respect of national legislation will be confirmed at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Documents liés
14/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OMNICANE CARBON BURN-OUT
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - OMNICANE CARBON BURN-OUT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OMNICANE CARBON BURN-OUT
Date de publication
14 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60221075
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150053
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Maurice
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OMNICANE CARBON BURN-OUT
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82703313
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150053
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Maurice
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OMNICANE CARBON BURN-OUT
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - OMNICANE CARBON BURN-OUT
Autres liens
Fiche récapitulative
OMNICANE CARBON BURN-OUT
Fiche technique
OMNICANE CARBON BURN-OUT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes