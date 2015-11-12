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LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - SLI

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 500 000 000 €
Aménagement urbain : 500 000 000 €
Date(s) de signature
21/07/2016 : 500 000 000 €
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28/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - SLI
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France : Plan d'investissement pour l'Europe - la BEI et SNI annoncent un financement de 500 m d'euros pour le logement intermédiaire

Fiche récapitulative

Date de publication
12 novembre 2015
Statut
Référence
Signé | 21/07/2016
20150036
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - SLI
Fonds dédié à des investisseurs professionnels
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 millions
EUR 2300 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction de 13 000 logements intermédiaires (logements à loyers maîtrisés) par une société dédiée dont l'Etat français sera actionnaire

Le projet fait partie du plan de relance de la construction de logements en France afin d'augmenter l'offre de logements neufs intermédiaires et sociaux sur les cinq prochaines années. Ce plan est aussi un élément de relance de l'économie, le secteur du bâtiment étant local et créateur d'emplois.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Cette opération vise à générer des avantages environnementaux par le soutien à des projets de construction de logements neufs efficaces en matière de consommation d'énergie, avec si possible l'utilisation d'énergies renouvelables, et qui contribuent ainsi à réduire les risques liés au changement climatique. Les projets qui seront financés sont susceptibles d'être de petite taille (coût inférieur à EUR 50m) et devraient avoir un impact négatif très limité sur l'environnement, d'autant qu'ils devront respecter les critères de la Banque sur le plan urbain (i.e. : lutte contre l'étalement urbain, densité, mixité, etc). L'impact cumulé des projets pourrait plutôt générer des bénéfices environnementaux importants. La Banque évaluera la capacité et les procédures du promoteur pour s'assurer de la conformité des sous-projets avec les réglementations environnementales et de biodiversité nationales et européennes en vigueur ainsi qu'avec la directive EPBD II et l'objectif de «Nearly Zero Energy Building».

La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les directives 2004/18/CE et/ou 2004/17/CE ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - SLI
Date de publication
28 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65777167
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150036
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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