AFFORESTATION AND EROSION CONTROL III

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Fiche récapitulative
Supporting forest rehabilitation, afforestation and erosion control activities in Turkey during the period of 2016-17 through the Ministry of Forestry and Water Works.
The purpose of the operation is to maintain the Bank’s support to the Turkish Ministry of Forestry and Water Works’ nationwide programme of investments on afforestation, erosion control and forest rehabilitation during the period of 2016-2017.
Afforestation projects are included in Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, but rarely do competent authorities require a full EIA in the case of afforestation/reforestation of existing forestry land. The project will focus on afforestation, erosion control and forest rehabilitation works. It is likely to deliver multiple environmental benefits particularly climate change mitigation and adaptation and improved natural resource management, contributing to both EU and Turkish environmental policy objectives. Technical features of the project and relevant EIA procedures will be analysed during appraisal.
Tendering and subcontracting procedures for site preparation, planting, maintenance and other works will be examined during the appraisal process. These are subject to Turkey’s public procurement legislation (PPL), which is modelled on the EC Public Procurement Directives and is in line with these directives in several key aspects. Turkey’s public procurement system has significantly improved since the adoption of the PPL in 2002 and is currently seen as of a high standard.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.