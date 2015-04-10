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AFFORESTATION AND EROSION CONTROL III

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 120 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 120 000 000 €
Date(s) de signature
28/12/2015 : 120 000 000 €
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08/12/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORESTATION AND EROSION CONTROL III
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 28/12/2015
20150022
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AFFORESTATION AND EROSION CONTROL III
MINISTRY OF FORESTRY AND WATER WORKS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 331 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Supporting forest rehabilitation, afforestation and erosion control activities in Turkey during the period of 2016-17 through the Ministry of Forestry and Water Works.

The purpose of the operation is to maintain the Bank’s support to the Turkish Ministry of Forestry and Water Works’ nationwide programme of investments on afforestation, erosion control and forest rehabilitation during the period of 2016-2017.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Afforestation projects are included in Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, but rarely do competent authorities require a full EIA in the case of afforestation/reforestation of existing forestry land. The project will focus on afforestation, erosion control and forest rehabilitation works. It is likely to deliver multiple environmental benefits particularly climate change mitigation and adaptation and improved natural resource management, contributing to both EU and Turkish environmental policy objectives. Technical features of the project and relevant EIA procedures will be analysed during appraisal.

Tendering and subcontracting procedures for site preparation, planting, maintenance and other works will be examined during the appraisal process. These are subject to Turkey’s public procurement legislation (PPL), which is modelled on the EC Public Procurement Directives and is in line with these directives in several key aspects. Turkey’s public procurement system has significantly improved since the adoption of the PPL in 2002 and is currently seen as of a high standard.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORESTATION AND EROSION CONTROL III
Date de publication
8 Dec 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63421393
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150022
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AFFORESTATION AND EROSION CONTROL III
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133508394
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150022
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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