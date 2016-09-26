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POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING

Signature(s)

Montant
700 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 700 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 700 000 000 €
Date(s) de signature
30/11/2016 : 700 000 000 €
Autres liens
Related public register
11/01/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING

Fiche récapitulative

Date de publication
26 septembre 2016
Statut
Référence
Signé | 02/12/2016
20140757
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 700 million
EUR 3845 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises support to selected measures of the Polish Rural Development Programme, 2014-2020.

The project is intended to result in improved environmental management of agricultural and forest lands across Poland as well as enhanced ecosystem health, resource efficiency and improved rural livelihoods. It will generate economic benefits in terms of employment and rural development. The programme also provides substantial support to investments by small and medium-sized enterprises (SMEs) in upgrades to agricultural production and food processing, particularly in higher value-added and labour-intensive spheres of production, including livestock (dairy, pork, beef) and orchards, thus also supporting employment and income generation, especially in rural areas.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to deliver multiple environmental benefits. Certain activities included in the overall project may require an environmental impact assessment (EIA), subject to the determination of the competent authority and in accordance with relevant applicable EU environmental regulations. Where an action may affect a Natura 2000 site, as designated according to Habitats and/or Birds directives, or where such action may be subject to other EU environmental regulation, including but not limited to the Nitrates, Water Framework and Flood Risks Directives, the Bank would require the promoter to follow the directives' procedures as transposed into national law.

The procurement procedures to be employed will be reviewed by the Bank's services, to ensure compliance with the EIB's Procurement Guidelines. Where the final beneficiary is a public administration entity, it will be required to follow EU public procurement rules, including publication of contract notices in the Official Journal of the EU, as implemented by national law.

Documents liés
11/01/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING
Date de publication
11 Jan 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67831252
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140757
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
11/01/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING
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POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING
Fiche technique
POLAND RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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