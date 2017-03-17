KABALA II- EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO

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Fiche récapitulative
Phase 2 du projet d'alimentation en eau potable de Bamako à partir de l'usine de Kabala et première tranche des travaux d'assainissement de la ville de Bamako (stations de traitement des boues de vidange)
Le projet accompagnera les efforts du gouvernement malien pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) en matière d'eau potable et d'assainissement à Bamako, la capitale du Mali. Le volet eau potable consiste en un doublement de la capacité de la nouvelle usine de 140 000 à 280 000 m/jour, des ouvrages de transfert et du réseau de distribution. Le volet assainissement consiste en la construction de stations de traitement des boues de vidange. Il sera mis en oeuvre par un financement parallèle avec l'Agence Française de Développement (AFD), la Banque Islamique de Développement (BID), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la Banque Africaine de Développement (BAD). Le renforcement des infrastructures de base aura un impact significatif sur la structure économique de la capitale, en favorisant un meilleur cadre de développement de l'industrie, du commerce et du secteur privé local.
Le projet sera bénéfique pour la santé publique et pour l'environnement. Dans un contexte d'urbanisation et de croissance démographique fortes, le projet contribuera au renforcement de la résilience des quartiers urbains concernés. Les aspects lies à l'adaptation au changement climatique seront examinés lors de l'instruction du projet.
Le projet fera l'objet d'un financement parallèle. Pour les composantes financées par la BEI, la Banque va demander au promoteur d'assurer que la mise en oeuvre du projet s'effectue suivant le Guide pour la passation des marchés de la Banque.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
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