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KABALA II- EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Mali : 50 000 000 €
Eau, assainissement : 50 000 000 €
Date(s) de signature
8/06/2017 : 50 000 000 €
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11/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KABALA II- EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 mars 2017
Statut
Référence
Signé | 08/06/2017
20140756
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KABALA II- EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO
SOCIETE MALIENNE DE PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 182 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Phase 2 du projet d'alimentation en eau potable de Bamako à partir de l'usine de Kabala et première tranche des travaux d'assainissement de la ville de Bamako (stations de traitement des boues de vidange)

Le projet accompagnera les efforts du gouvernement malien pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) en matière d'eau potable et d'assainissement à Bamako, la capitale du Mali. Le volet eau potable consiste en un doublement de la capacité de la nouvelle usine de 140 000 à 280 000 m/jour, des ouvrages de transfert et du réseau de distribution. Le volet assainissement consiste en la construction de stations de traitement des boues de vidange. Il sera mis en oeuvre par un financement parallèle avec l'Agence Française de Développement (AFD), la Banque Islamique de Développement (BID), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la Banque Africaine de Développement (BAD). Le renforcement des infrastructures de base aura un impact significatif sur la structure économique de la capitale, en favorisant un meilleur cadre de développement de l'industrie, du commerce et du secteur privé local.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet sera bénéfique pour la santé publique et pour l'environnement. Dans un contexte d'urbanisation et de croissance démographique fortes, le projet contribuera au renforcement de la résilience des quartiers urbains concernés. Les aspects lies à l'adaptation au changement climatique seront examinés lors de l'instruction du projet.

Le projet fera l'objet d'un financement parallèle. Pour les composantes financées par la BEI, la Banque va demander au promoteur d'assurer que la mise en oeuvre du projet s'effectue suivant le Guide pour la passation des marchés de la Banque.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KABALA II- EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO
Date de publication
11 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71917316
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140756
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mali
Disponible au public
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