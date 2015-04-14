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POLAND SOCIAL HOUSING FL

Signature(s)

Montant
279 666 735,32 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 279 666 735,32 €
Aménagement urbain : 279 666 735,32 €
Date(s) de signature
18/08/2017 : 93 442 661,24 €
17/12/2015 : 186 224 074,08 €
Autres liens
Related public register
15/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND SOCIAL HOUSING FL
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SOCIAL HOUSING FL

Fiche récapitulative

Date de publication
14 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 17/12/2015
20140733
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POLAND SOCIAL HOUSING FL
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 800 million
PLN 3000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to co-finance a national programme for refurbishment and new construction of rental social housing throughout Poland. The loan will be intermediated through Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), the national development bank, which will on-lend loan proceeds to non-profit social housing enterprises (TBS) or other eligible housing operators implementing the project.

The framework loan will help meet Poland's national housing needs by providing access to social and affordable housing for low and moderate-income households with a focus on areas not covered by previous national social housing programmes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is a multi-scheme operation classified as a framework loan. Some of the schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, or may have an impact on an area forming part of the Natura 2000 network. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
15/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND SOCIAL HOUSING FL
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SOCIAL HOUSING FL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND SOCIAL HOUSING FL
Date de publication
15 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60337863
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140733
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SOCIAL HOUSING FL
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184834505
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140733
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND SOCIAL HOUSING FL
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SOCIAL HOUSING FL
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Fiche récapitulative
POLAND SOCIAL HOUSING FL
Fiche technique
POLAND SOCIAL HOUSING FL

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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