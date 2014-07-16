Fiche récapitulative
The proposed operation consists of a equity participation of USD 20m in a newly created development bank in Nigeria, which will focus on supporting micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) by providing loans and guarantees.
The Nigerian financial system is characterised by a scarcity of long-term capital that can be mobilised domestically for financing private enterprise, particularly for micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs). The Development Bank of Nigeria (DBN), a greenfield Nigerian development financial institution recently established by the Federal Republic of Nigeria in close partnership with IFIs including the World Bank and African Development Bank, will play a focal and catalytic role in providing funding and risk-sharing facilities to MSMEs and small corporates through the commercial banking sector intermediaries. The operation will also play an important role in developing the Nigerian financial sector by incentivising financial institutions, predominantly deposit-money and microfinance banks, to lend to the productive sector, using technical assistance to augment their capacity where necessary, and by providing them with funding facilities designed to meet the needs of these smaller clients. As the sole non-African equity investor, even a small investment by the EIB can have a disproportionately large impact on developing not just the institution, but also the wider Nigerian economy.
All sub-projects will be in compliance with environmental and social standards as defined in the DBN's Environmental and Social Operations Manual, which is in line with the environmental laws of Nigeria. Activities on the EIB's exclusion lists will not be eligible for financing.
DBN will take all the requisite measures to ensure that the procurement of works, goods and services are the most economically advantageous option, following appropriate procedures and taking account of quality and efficiency.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.