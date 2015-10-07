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SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT

Signature(s)

Montant
39 738 777,58 €
Pays
Secteur(s)
Mongolie : 39 738 777,58 €
Énergie : 39 738 777,58 €
Date(s) de signature
2/08/2017 : 13 152 422,01 €
2/08/2017 : 26 586 355,57 €
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08/03/2016 - Résumé non technique - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT (In Mongolian)
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Communiqués associés
Mongolie : Signature d’un accord de 120 millions d’USD pour le parc éolien de Sainshand

Fiche récapitulative

Date de publication
7 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 05/08/2017
20140699
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SAINSHAND SALKHIN PARK LLC
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
EUR 95 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction and operation of a 54MW onshore wind farm near Sainshand, the capital of Dornogobi province in Mongolia

The project will contribute to the promotion of renewable energy and climate change mitigation, key priorities for the Bank. The project is also fully in line with Mongolia's national plan for the development of renewable energy resources and will lessen the country's reliance on ageing coal-fired power generation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The competent authority screened the project in October 2014 and concluded that it requires an environmental and social impact assessment (ESIA) according to Mongolian law. An environmental impact assessment (EIA) conducted and approved in 2009 was only valid for five years and therefore needs to be updated and expanded to meet recent changes in legislation. During appraisal the ESIA will be screened for compliance with the Bank's environmental and social standards.

The project is considered as a concession under the Bank's Guide to Procurement. The concession is based on Mongolian laws that provide a framework for independent power production (IPP) operation and a feed-in tariff that is generally available as well as economically reasonable in terms of price, quality and risk-sharing. During appraisal the Bank will assess the concession process for publicity, fairness and transparency in accordance with section 3.4.3 of the Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT (In Mongolian)
Date de publication
8 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62996430
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140699
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Mongolie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT
Date de publication
30 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64468604
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140699
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Mongolie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135425997
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140699
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Mongolie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT
Date de publication
6 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151778406
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20140699
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Mongolie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAINSHAND ONSHORE WIND PROJECT - Environmental Impact Assessment Report
Date de publication
6 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151779735
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140699
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Mongolie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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