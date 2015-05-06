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MAPEI RDI

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 892 563,3 €
France : 1 798 062,3 €
Norvège : 1 881 000 €
Allemagne : 4 492 999,8 €
Italie : 35 935 374,6 €
Industrie : 45 000 000 €
Date(s) de signature
29/09/2015 : 892 563,3 €
29/09/2015 : 1 798 062,3 €
29/09/2015 : 1 881 000 €
29/09/2015 : 4 492 999,8 €
29/09/2015 : 35 935 374,6 €
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Related public register
15/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAPEI RDI
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MAPEI RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
6 mai 2015
Statut
Référence
Signé | 29/09/2015
20140679
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MAPEI RDI
MAPEI SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
EUR 90 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of Mapei's research, development and innovation (RDI) activities in the areas of of adhesives and chemical products for building

The project centres on three main areas: (i) product portfolio maintenance, (ii) development of new products and (iii) development of environmentally friendly products to anticipate the legislative requirements.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to be carried out in already authorised research and development (R&D) facilities that will not change their scope due to the project. The need for an environmental impact assessment (EIA) in accordance with Directive 2011/92/EU is therefore unlikely. The Bank’s services will review the environmental aspects of the project during the due diligence process.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
15/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAPEI RDI
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MAPEI RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAPEI RDI
Date de publication
15 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60227858
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140679
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays de l'AELE
Pays
Allemagne
Autriche
France
Italie
Norvège
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MAPEI RDI
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125479230
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140679
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays de l'AELE
Pays
Allemagne
Autriche
France
Italie
Norvège
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAPEI RDI
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MAPEI RDI
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Fiche récapitulative
MAPEI RDI
Fiche technique
MAPEI RDI

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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