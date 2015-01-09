SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II

If located in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU requiring the competent authority to determine the need for an EIA. The vast majority of the project schemes relate to medium or low voltage extensions and reinforcement that are expected to have minimal or no environmental impact. The impact that can typically be expected relates to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise and disturbance during construction. The environmental and social requirements in Brazil for the different schemes will be identified and the appraisal will focus on the promoter’s capacity and procedures to address social impact and environmental issues in accordance with the Bank’s environmental and social standards.