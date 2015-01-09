Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Brésil : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2015 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Auriflama-Relatório Ambiental Preliminar
Related public register
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II
Related public register
17/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAO PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul - Estudo Ambiental Simplificado
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul
Related public register
17/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul-Laudo de Fauna
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II

Fiche récapitulative

Date de publication
9 janvier 2015
Statut
Référence
Signé | 18/12/2015
20140667
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 340 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project aims to renew and expand the promoter's distribution networks, reducing energy losses and enhancing the reliability and quality of electricity supply in the states of Sao Paulo and part of Mato Grosso do Sul.

The promoter’s objectives for the current project period are to allow for around 50,000 new connections per year, improving quality standards and reducing losses.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU requiring the competent authority to determine the need for an EIA. The vast majority of the project schemes relate to medium or low voltage extensions and reinforcement that are expected to have minimal or no environmental impact. The impact that can typically be expected relates to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise and disturbance during construction. The environmental and social requirements in Brazil for the different schemes will be identified and the appraisal will focus on the promoter’s capacity and procedures to address social impact and environmental issues in accordance with the Bank’s environmental and social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Documents liés
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Auriflama-Relatório Ambiental Preliminar
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II
17/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAO PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul - Estudo Ambiental Simplificado
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul
17/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul-Laudo de Fauna
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Auriflama-Relatório Ambiental Preliminar
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61155245
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140667
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Brésil
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II
Date de publication
9 Nov 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62888689
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140667
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Brésil
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAO PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul - Estudo Ambiental Simplificado
Date de publication
17 Apr 2016
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61156047
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140667
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Brésil
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61158185
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140667
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Brésil
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul-Laudo de Fauna
Date de publication
17 Apr 2016
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61158084
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140667
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Brésil
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124688712
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140667
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Brésil
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Auriflama-Relatório Ambiental Preliminar
Related public register
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II
Related public register
17/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAO PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul - Estudo Ambiental Simplificado
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul
Related public register
17/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SAU PAOLO POWER DISTRIBUTION II - EIS Jales-Santa Fé do Sul-Laudo de Fauna
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II
Autres liens
Fiche récapitulative
SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II
Fiche technique
SAO PAULO POWER DISTRIBUTION II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes