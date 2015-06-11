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UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
365 697 607,75 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 365 697 607,75 €
Éducation : 365 697 607,75 €
Date(s) de signature
22/12/2015 : 162 999 185 €
24/02/2016 : 202 698 422,75 €
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Related public register
03/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEPLOYMENT
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEVELOPMENT
Communiqués associés
Royaume-Uni : 280 millions de GBP à l'UCL pour le financement de l'aménagement de son campus

Fiche récapitulative

Date de publication
11 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 22/12/2015
20140639
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEVELOPMENT
UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 396 million (GBP 280 million)
EUR 812 million (GBP 574 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance renovation and extension of certain buildings on University College London's (UCL's) existing Bloomsbury campus, and the first phase in the development of a new 50 000 m2 campus at UCL East. This will be a multi-discipline campus, including experimental engineering and design, laboratories and research facilities, and aiming to foster innovation, new insights and new industries.

The proposed project is designed to help University College London contribute to the common European Higher Education Area and the European Research Area by strengthening its teaching and research capabilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Universities and research institutions are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will check during appraisal the screening decision of the competent authority and whether an EIA is required.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC) and Regulation (EU) No 1336/2013), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEPLOYMENT
Date de publication
3 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61143999
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140639
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEVELOPMENT
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174716130
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140639
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
03/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEPLOYMENT
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEVELOPMENT
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UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEVELOPMENT
Fiche technique
UNIVERSITY COLLEGE LONDON CAMPUS DEVELOPMENT
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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