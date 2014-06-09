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A2A RETI ELETTRICHE E GAS II

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
23/07/2015 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II

Fiche récapitulative

Date de publication
28 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 23/07/2015
20140609
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
A2A SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments in electricity and gas distribution networks for 2016-2019 mainly in the Milan and Brescia areas. Investments in gas networks cover also other areas in Northern Italy (i.e, Bergamo, Lodi, Piacenza, Pavia, Cremona, Alessandria) and in the Abruzzo Region. Investments in public lighting are in Milan and Brescia and will be carried out in 2015 and 2016.

The project will enable the beneficiaries to connect new users as well as to maintain or improve the reliability and quality standards of electricity and gas supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will concern the implementation of medium and low-voltage schemes in electricity distribution and medium and low-pressure gas distribution schemes, some of which may require the competent national authority to determine the need for an environmental impact assessment (EIA). The project schemes are expected to have minimal environmental impact.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
14/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
Date de publication
14 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60216605
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140609
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150506818
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140609
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
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Fiche récapitulative
A2A RETI ELETTRICHE E GAS II
Fiche technique
A2A RETI ELETTRICHE E GAS II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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