TUNNELSICHERHEIT WESTOESTERREICH

Signature(s)
Fiche récapitulative
Upgrading of the Arlbergtunnel and the Perjentunnel in line with the EU Tunnel Safety Directive.
The project is embedded into ASFINAG’s 2013-2018 tunnel safety investment programme. It is located on the 62km-long S16 Arlberg Expressway (E60) between Zams (Landeck) and Bludenz. The project has two components: (i) modernisation of the 14km-long bi-directional single-tube Arlberg tunnel, and (ii) the modernisation and upgrading to 2 x 2 tubes standard of the existing bi-directional single-tube Perjen and Lötz tunnels with a total length of 3.2km.
During appraisal the Bank will verify compliance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC as and where appropriate.
The impact of Directive 2004/54/EC on road safety in tunnels, as amended by Regulation (EC) No 596/2009 of 18 June 2009, and of Directive 2008/96/CE on road safety, will be verified as well.
The project’s compliance with the applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC or 2004/18/EC and 2007/66/EC) has been checked.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.