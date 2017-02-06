ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE

Fiche récapitulative
The project is an investment programme which aims to enhance Paraguay's electricity distribution and transmission system in different areas of the country.
The programme will improve the safety and reliability of electricity supply to the population of the concerned areas and also adapt the network to the growing demand.
If located in the EU, some programme components would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive requiring the competent authority to determine the need for a full environmental impact assessment. The vast majority of the programme components relate to medium or low voltage extensions and reinforcements, works in existing substations, underground high voltage lines and refurbishment, that are expected to have a limited environmental impact. Based on preliminary information and considering the technical characteristics of the programme, none of the programme components are expected to require a full EIA. The main impact that can typically be expected from the proposed activities relate to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance and disturbance during construction. Environmental & social (E&S) aspects will be reviewed during appraisal to ensure alignment with Bank's E&S requirements.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.