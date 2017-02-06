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ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE

Signature(s)

Montant
79 688 029,84 €
Pays
Secteur(s)
Paraguay : 79 688 029,84 €
Énergie : 79 688 029,84 €
Date(s) de signature
11/12/2017 : 79 688 029,84 €
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Related public register
26/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE

Fiche récapitulative

Date de publication
6 février 2017
Statut
Référence
Signé | 11/12/2017
20140563
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ANDE - TRANSMISSION SYSTEM UPGRADE
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 94 million (EUR 89 million)
USD 195 million (EUR 184 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project is an investment programme which aims to enhance Paraguay's electricity distribution and transmission system in different areas of the country.

The programme will improve the safety and reliability of electricity supply to the population of the concerned areas and also adapt the network to the growing demand.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, some programme components would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive requiring the competent authority to determine the need for a full environmental impact assessment. The vast majority of the programme components relate to medium or low voltage extensions and reinforcements, works in existing substations, underground high voltage lines and refurbishment, that are expected to have a limited environmental impact. Based on preliminary information and considering the technical characteristics of the programme, none of the programme components are expected to require a full EIA. The main impact that can typically be expected from the proposed activities relate to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance and disturbance during construction. Environmental & social (E&S) aspects will be reviewed during appraisal to ensure alignment with Bank's E&S requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
26/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE
Date de publication
26 Apr 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73558218
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140563
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Paraguay
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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26/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE
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Fiche technique
ANDE TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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