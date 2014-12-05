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MERCK PHARMA R&D II

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 400 000 000 €
Industrie : 400 000 000 €
Date(s) de signature
29/05/2015 : 400 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERCK PHARMA R&D II

Fiche récapitulative

Date de publication
5 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 29/05/2015
20140559
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MERCK PHARMA R&D II
MERCK KGaA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 888 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Research and development (R&D) investments in clinical development in the oncology and immunology fields between 2015 and 2018.

The project covers Merck's research activities in oncology and immunology.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not required by EIA Directive 2011/92/EU. The promoter has an integrated environmental management policy and effective operating procedures in place which are in line with best industry standards.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project due diligence.

Documents liés
23/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERCK PHARMA R&D II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERCK PHARMA R&D II
Date de publication
23 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60469409
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140559
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERCK PHARMA R&D II
Autres liens
Fiche récapitulative
MERCK PHARMA R&D II
Fiche technique
MERCK PHARMA R&D II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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