TREVI GROUP R&D II

Fiche récapitulative
Funding of Trevi Group research and development (R&D) in the field of innovative drilling technology for the period 2015 to 2018
The project concerns the promoter’s research, development and innovation (RDI) activities to be carried out between 2015 and 2018 within its Divisions Drillmec (design and manufacture of drilling and workover rigs and equipment for onshore and offshore oil & gas applications as well as for geothermal and hydric applications) and Trevi (development of technology and machinery for foundation, tunnelling and soil consolidation). The activities will be mainly carried out by the R&D departments of the two companies in Italy and will involve the development of new technology, machinery and processes.
The promoter’s investments concern research and engineering activities that are expected to be carried out in existing facilities and within the scope and limits for which authorisation has been received. An environmental impact assessment (EIA) would therefore not be required for these activities. However the RDI carried out by Drillmec will result in the construction of five prototypes, whose field testing could fall under Annex II of the EIA Directive. All relevant details, including compliance with the EIA Directive and any other relevant environmental requirements will be reviewed during the due diligence process.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.