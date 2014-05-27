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BERGEN AIRPORT NORWAY

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Norvège : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
21/10/2015 : 200 000 000 €
Autres liens
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17/06/2015 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BERGEN AIRPORT NORWAY- Plan Description and Impact Assessment
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23/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BERGEN AIRPORT NORWAY
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BERGEN AIRPORT NORWAY
Communiqués associés
Norvège : la BEI soutient l'agrandissement de l'aéroport de Bergen

Fiche récapitulative

Date de publication
23 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 21/10/2015
20140527
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BERGEN AIRPORT NORWAY
AVINOR AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 427 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the expansion and upgrade of Bergen-Flesland Airport (Bergen, BGO) in order to cater for future growth in traffic and to improve passenger service standards. The airport, which is the second busiest airport in Norway, is located 19km south of Bergen city centre, on the west Norwegian coast, and handled 6.2 million passengers in 2014.

The project will provide additional terminal infrastructure and will improve the level of service offered by the existing facilities which are operating above capacity and with many of the airport subsystems heavily congested during peak periods. It includes the construction of a new Terminal 3 and its associated airside and landside facilities, including a light rail station that will improve the public transport link between the airport and the city centre.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A project of this type would normally be classified under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, meaning that the competent authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. This, and the status of any pre-existing development consents, will be reviewed and assessed during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - BERGEN AIRPORT NORWAY- Plan Description and Impact Assessment
Date de publication
17 Jun 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59793531
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140527
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays de l'AELE
Pays
Norvège
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BERGEN AIRPORT NORWAY
Date de publication
23 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62066072
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140527
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays de l'AELE
Pays
Norvège
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BERGEN AIRPORT NORWAY
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88174144
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140527
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays de l'AELE
Pays
Norvège
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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