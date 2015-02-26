Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 250 000 000 €
Éducation : 250 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2016 : 250 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Communiqués associés
France : la BEI et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur concluent un partenariat de 250 M€ pour la rénovation et la modernisation des lycées de la région

Fiche récapitulative

Date de publication
26 février 2015
Statut
Référence
Signé | 21/12/2016
20140484
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LYCEES APPRENTISSAGE RECHERCHE REGION PACA
REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, PRIVATE ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 265 millions
EUR 536 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Projet de construction/rénovation de lycées, d'un centre d'apprentissage et d'un centre de recherches avec la Région Provence Alpes Côte d'Azur et l'Institut de Recherche Développement

Le projet vise à renforcer le dispositif de formation des jeunes dans la Région, ainsi que la formation professionnelle pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes en France.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet concerne la construction de nouveaux bâtiments et l’agrandissement et la rénovation d’écoles secondaires du deuxième cycle (lycées) existants, ainsi que la construction d'un centre régional d'apprentissage. La directive 2011/92/UE telle que modifiée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) pour les établissements scolaires ; toutefois, certains sous-projets pourraient être considérés comme des projets de rénovation urbaine et exiger la réalisation d’une EIE (en vertu de l’annexe II de la directive européenne susmentionnée). Ce point sera examiné lors de l'instruction.
Plusieurs sous-projets sont situés dans des départements touchés par un taux de chômage élevé et des troubles sociaux fréquents. Le projet contribue à améliorer l'offre éducative dans les zones d'éducation prioritaires et, par conséquent, ses incidences sociales positives sont importantes.

La Banque exigera du promoteur qu’il s’assure que les marchés relatifs à la mise en œuvre du projet ont été ou soient passés en conformité avec la législation européenne applicable (les directives 2004/18/CE et (ou) 2004/17/CE, ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) telle qu'interprétée par la Cour de justice européenne, avec publication des avis d’appel d’offres au Journal officiel de l'Union européenne le cas échéant.

Documents liés
24/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Autres liens
Communiqués associés
France : la BEI et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur concluent un partenariat de 250 M€ pour la rénovation et la modernisation des lycées de la région

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Date de publication
24 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64314658
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140484
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165135154
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140484
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Autres liens
Fiche récapitulative
LYCEES APPRENTISSAGE RECHERCHE REGION PACA
Fiche technique
LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Communiqués associés
France : la BEI et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur concluent un partenariat de 250 M€ pour la rénovation et la modernisation des lycées de la région

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : la BEI et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur concluent un partenariat de 250 M€ pour la rénovation et la modernisation des lycées de la région
Autres liens
Related public register
24/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes