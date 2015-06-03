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INFRASTRUCTURE EDUCATION LUXEMBOURG

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Luxembourg : 300 000 000 €
Éducation : 300 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2015 : 300 000 000 €
Autres liens
Related public register
03/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INFRASTRUCTURE EDUCATION LUXEMBOURG
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - INFRASTRUCTURE EDUCATION LUXEMBOURG
Communiqués associés
La BEI cofinance avec le Luxembourg la construction et la rénovation d’infrastructures dans le domaine de l’éducation

Fiche récapitulative

Date de publication
3 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 04/12/2015
20140468
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INFRASTRUCTURE EDUCATION LUXEMBOURG
MINISTERE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 696 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of secondary general and vocational education facilities, as well as the future national library

The aims are to increase the quality of teaching, learning and academic research in the schools and the library by updating the facilities. The ultimate beneficiaries are the students and staff of the schools as well as wider society in Luxembourg. The new buildings are designed to meet high energy-efficiency standards.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Schools and research facilities are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), amended by Directive 2014/52/EU. An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project. Potential impact on Natura 2000 conservation sites as well as operating procedures and systems related to animal testing and waste management will also be checked.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or Directive 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - INFRASTRUCTURE EDUCATION LUXEMBOURG
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INFRASTRUCTURE EDUCATION LUXEMBOURG
Date de publication
3 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61127550
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140468
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Luxembourg
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - INFRASTRUCTURE EDUCATION LUXEMBOURG
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151812815
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140468
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Luxembourg
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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03/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INFRASTRUCTURE EDUCATION LUXEMBOURG
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Fiche récapitulative
INFRASTRUCTURE EDUCATION LUXEMBOURG
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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