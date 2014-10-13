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SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 500 000 000 €
Énergie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2014 : 500 000 000 €
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30/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK

Fiche récapitulative

Date de publication
13 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 22/12/2014
20140445
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
STADTWERKE MUENCHEN GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction and operation of a 288 MW offshore wind farm located approx. 90 km west of the island of Sylt in the German sector of the North Sea.

The development of offshore wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to security of energy supply and environmental objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of its technical characteristics the project falls under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU). According to national law the project is subject to a mandatory EIA, which was undertaken. Following rounds of public consultation and expert advice, the competent authority has approved the EIA and granted a general, conditional construction and operating permit. With adequate precautionary measures, the impacts on fauna and flora, including on local and migrating birds, marine mammals, benthos and invertebrates are considered to be acceptable.

The promoter and its joint venture partner are both subject to public procurement procedures according to the relevant EU directives. The promoter’s joint venture partner has published contract notices for the various supplies and services in the EU Official Journal.

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19/11/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EIA for SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - EIA for SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
Date de publication
19 Nov 2014
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54720063
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140445
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
Date de publication
30 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54669006
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140445
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85631056
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140445
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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SWM SANDBANK OFFSHORE WINDPARK
Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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