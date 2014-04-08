KEFLAVIK AIRPORT EXTENSION

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project concerns the expansion and upgrade of Keflavik International Airport (KEF) in order to cater for future growth in traffic and to improve passenger service standards. The airport, which is the main gateway to Iceland, is located on the Reykjanes peninsula, 50 km southwest of Reykjavík, and handled 6.8 million passengers in 2016.
The project will provide additional terminal, airside and landside capacity and will improve the level of service offered by the existing facilities, which are operating above capacity during peak periods. It includes the extension of the south terminal, the upgrade of the baggage handling system, the runways' renewal and construction of additional taxiways and rapid exit taxiways (RETs), new remote stands, the relocation of the main access road and various other associated investments.
A project this of type would normally be classified under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, which has been implemented in Iceland via the EEA Agreement. This means that the project is subject to screening by the competent authority which decides whether it should be subject to an EIA or not. Alignment with this and other national and relevant EU(EEA) environmental legislation and the status of planning permission or any other pre-development consents will be reviewed and assessed during the appraisal.
All contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU (European Economic Area) procurement legislation, Directive 2014/23/EU, Directive 2014/24/EU and Directive 2014/25/EU, with publication of tender notices as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.