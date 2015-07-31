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EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PT)

Signature(s)

Montant
750 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 750 000 000 €
Déchets solides : 15 000 000 €
Industrie : 28 125 000 €
Énergie : 37 500 000 €
Transports : 37 500 000 €
Eau, assainissement : 60 000 000 €
Services : 75 000 000 €
Santé : 75 000 000 €
Éducation : 90 000 000 €
Aménagement urbain : 159 375 000 €
Lignes de crédit : 172 500 000 €
Date(s) de signature
23/12/2022 : 4 000 000 €
1/08/2016 : 5 000 000 €
28/07/2023 : 6 000 000 €
23/12/2022 : 7 500 000 €
1/08/2016 : 9 375 000 €
23/12/2022 : 10 000 000 €
23/12/2022 : 10 000 000 €
28/07/2023 : 11 250 000 €
1/08/2016 : 12 500 000 €
1/08/2016 : 12 500 000 €
28/07/2023 : 15 000 000 €
28/07/2023 : 15 000 000 €
23/12/2022 : 16 000 000 €
1/08/2016 : 20 000 000 €
23/12/2022 : 20 000 000 €
23/12/2022 : 20 000 000 €
28/07/2023 : 24 000 000 €
23/12/2022 : 24 000 000 €
1/08/2016 : 25 000 000 €
1/08/2016 : 25 000 000 €
28/07/2023 : 30 000 000 €
1/08/2016 : 30 000 000 €
28/07/2023 : 30 000 000 €
28/07/2023 : 36 000 000 €
23/12/2022 : 42 500 000 €
23/12/2022 : 46 000 000 €
1/08/2016 : 53 125 000 €
1/08/2016 : 57 500 000 €
28/07/2023 : 63 750 000 €
28/07/2023 : 69 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
31 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 01/08/2016
20140399
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PT)
REPÚBLICA PORTUGUESA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 750 million
EUR 21460 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing with EU structural funds and investment funds of priority investments in the Republic of Portugal in the 2014-2020 programming period.

It is expected that this new structural programme loan (SPL) will support all operational programmes, in line with EIB eligibility. In terms of added value, the approval of the project at a much earlier stage of the programming cycle than its predecessor will have a positive impact in the acceleration of the programme as it provides the necessary co-financing to the government. Timing is important -- a lesson learned from the ongoing operation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project refers to a multi-sector multi-scheme operation classified as a structural programme loan (SPL) and some of the schemes are likely to fall under Annex I or Annex II of Directive 2011/92/EU. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law. All schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PT)
Date de publication
29 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64447128
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140399
Secteur(s)
Énergie
Santé
Industrie
Éducation
Lignes de crédit
Transports
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Services
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (PT)- Link to all NTSs of SEAs
Date de publication
4 Jan 2016
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63825424
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140399
Secteur(s)
Énergie
Santé
Industrie
Éducation
Lignes de crédit
Transports
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Services
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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