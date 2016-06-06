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VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
46 640 000 €
Pays
Secteur(s)
Lituanie : 46 640 000 €
Santé : 932 800 €
Éducation : 3 731 200 €
Transports : 4 197 600 €
Aménagement urbain : 37 778 400 €
Date(s) de signature
19/09/2019 : 432 800 €
15/09/2016 : 500 000 €
19/09/2019 : 1 731 200 €
19/09/2019 : 1 947 600 €
15/09/2016 : 2 000 000 €
15/09/2016 : 2 250 000 €
19/09/2019 : 17 528 400 €
15/09/2016 : 20 250 000 €
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13/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE
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Lituanie : la BEI soutient le programme d'investissement urbain de Vilnius

Fiche récapitulative

Date de publication
6 juin 2016
Statut
Référence
Signé | 15/09/2016
20140393
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE
CITY OF VILNIUS, UAB VILNIAUS GATVIU APSVIETIMO ELEKTROS TINKLAI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 47 million
EUR 410 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the financing of multi-sectoral investment schemes forming part of the city of Vilnius' five-year investment programme from 2016 to 2020. The project is expected to comprise small to medium-sized schemes in the fields of municipal infrastructure, mobility measures, education and sport, social and health infrastructure, water management and energy efficiency and will benefit the city of Vilnius, the capital of Lithuania.

The city of Vilnius' five-year investment programme from 2016 to 2020 aims at modernising the city's basic infrastructure and improving the quality of public services. The plan is based on the city's development plan, which includes several components - public transport, street refurbishment, school upgrading, childcare, public spaces, renovation of cultural heritage, reconstruction of social facilities - to be implemented over the next four years. The investment programme is a coherent and target-based development plan including investments in domains where Vilnius, as a local government, has financial and planning responsibility.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Lithuania, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU directives (2011/92/EU and 2001/42/EC). The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings- recast (2010/31/EU), if relevant to the project, will be further examined during appraisal. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC as amended) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
13 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67652884
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140393
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Éducation
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VILNIUS URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
26 Oct 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
175480464
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140393
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Éducation
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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