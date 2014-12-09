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PETLIM PORT

Signature(s)

Montant
70 009 626,32 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 70 009 626,32 €
Transports : 70 009 626,32 €
Date(s) de signature
6/05/2016 : 70 009 626,32 €
Autres liens
Related public register
21/04/2016 - Résumé non technique - PETLIM PORT - Petlim Container Terminal Project
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17/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PETLIM PORT
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PETLIM PORT

Fiche récapitulative

Date de publication
9 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 06/05/2016
20140377
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PETLIM PORT
PETLIM LIMANCILIK TICARET AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 80 million (EUR 70 million)
USD 268 million (EUR 235 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The construction of a container port in the Aliaga district of the Izmir province on the Aegean coast of Turkey.

The project will support maritime freight transport as an alternative to other transport modes and will thus contribute to transport sustainability as well as to climate change mitigation. Additionally, as Turkey is a pre-accession country, the project contributes to the EIB's cohesion priority objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project has been subject to full environmental and social impact assessments (ESIA). The project’s compliance with relevant legislation including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation/compensation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Commentaires

The "Proposed EIB finance" and the "Total project cost" figures provided below in both EUR and USD represent initial EIB estimates of maximum amounts and are subject to verification during appraisal. As such, the final amounts may vary.

Documents liés
21/04/2016 - Résumé non technique - PETLIM PORT - Petlim Container Terminal Project
17/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PETLIM PORT
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PETLIM PORT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - PETLIM PORT - Petlim Container Terminal Project
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56963347
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140377
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PETLIM PORT
Date de publication
17 Mar 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57923358
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140377
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PETLIM PORT
Date de publication
22 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123704309
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140377
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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21/04/2016 - Résumé non technique - PETLIM PORT - Petlim Container Terminal Project
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