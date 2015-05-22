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ITALY-FRANCE INTERCONNECTOR

Signature(s)

Montant
297 600 002 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 297 600 002 €
Énergie : 297 600 002 €
Date(s) de signature
4/07/2017 : 2 €
4/07/2017 : 67 600 000 €
4/07/2017 : 100 000 000 €
21/07/2017 : 130 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 mai 2015
Statut
Référence
Signé | 04/07/2017
20140370
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ITALY-FRANCE INTERCONNECTOR
PIEMONTE SAVOIA SRL, TERNA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 298 million
EUR 783 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the Italian part of the high voltage direct current (HVDC) link Piedmont-Savoy connecting France (Grand-Ile, Savoy ) and Italy (Piossasco, Piedmont) across the Alps. The interconnector comprises two independent HVDC bipoles having a rated capacity of 600 MW each. Each bipole consists of two converters and two 190 km-long underground cables. The cables will be, wherever possible, integrated with existing roads and motorway infrastructures. The Alps will be crossed through the second Frejus motorway tunnel currently being implemented between Bardonecchia and Modane.

The project will contribute to substantially increasing the transmission capacity of the France-Italy connection, thereby enhancing electricity market integration.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The impact that can be expected from the project is mainly associated with the construction phase. It may include noise, vibrations, traffic disruption, pollution from construction machinery, terrain excavation and disposal of the associated waste. Environmental studies have been carried out and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoters to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALY-FRANCE INTERCONNECTOR
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77102990
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140370
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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