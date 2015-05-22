ITALY-FRANCE INTERCONNECTOR

Fiche récapitulative
The project consists of the Italian part of the high voltage direct current (HVDC) link Piedmont-Savoy connecting France (Grand-Ile, Savoy ) and Italy (Piossasco, Piedmont) across the Alps. The interconnector comprises two independent HVDC bipoles having a rated capacity of 600 MW each. Each bipole consists of two converters and two 190 km-long underground cables. The cables will be, wherever possible, integrated with existing roads and motorway infrastructures. The Alps will be crossed through the second Frejus motorway tunnel currently being implemented between Bardonecchia and Modane.
The project will contribute to substantially increasing the transmission capacity of the France-Italy connection, thereby enhancing electricity market integration.
The impact that can be expected from the project is mainly associated with the construction phase. It may include noise, vibrations, traffic disruption, pollution from construction machinery, terrain excavation and disposal of the associated waste. Environmental studies have been carried out and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.
The Bank will require the promoters to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.