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STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 110 000 000 €
Transports : 110 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2014 : 110 000 000 €
Autres liens
Related public register
04/02/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II

Fiche récapitulative

Date de publication
25 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 19/12/2014
20140355
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
LAND BRANDENBURG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 220 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project constitutes a part of the road modernisation programme 2013-2016/17 in the State of Brandenburg, which is a convergence area.

The upgrading of state roads will contribute to sustainable economic and regional development by improving efficiency and access for road users.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC will be assessed during appraisal, since the project consists of a series of road sub-projects. The Bank will require the promoter to ensure that the Environmental Impact Assessement (EIA) process is applied in line with Council Directive EU Directive 2011/92/EU and whether each sub-project falls under Annex I, II or III of the Directive. During appraisal, the Bank’s services will review the recommendation from the competent planning authority regarding the need for an EIA at each site. Compliance with the Habitats (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) will also be assessed.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
04/02/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
Date de publication
4 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57316442
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140355
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
Date de publication
22 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
119278056
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140355
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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04/02/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
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22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
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Fiche récapitulative
STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II
Fiche technique
STRASSENINFRASTRUKTUR BRANDENBURG II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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