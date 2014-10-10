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VALMET INNOVFIN

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 22 500 000 €
Finlande : 67 500 000 €
Industrie : 90 000 000 €
Date(s) de signature
12/01/2015 : 22 500 000 €
12/01/2015 : 67 500 000 €
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Related public register
30/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALMET INNOVFIN

Fiche récapitulative

Date de publication
10 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 12/01/2015
20140346
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VALMET INNOVFIN
VALMET OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

RDI related to pulp, paper and power-generation technologies in the period 2015-2018.

The project aims to enhance competitiveness and improve energy and material efficiency of the promoter's products.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

RDI activities in the field of pulp mills, tissue, board and paper production lines, and power plants for bio-energy production do not fall under any annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore do not require an Environmental Impact Assessment. The proposed activities are expected to be carried out in existing R&D centres that will not change their scope due to the project.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Commentaires

The InnovFin is an innovative credit-risk-sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Documents liés
30/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALMET INNOVFIN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALMET INNOVFIN
Date de publication
30 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55885579
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140346
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VALMET INNOVFIN
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Fiche récapitulative
VALMET INNOVFIN
Fiche technique
VALMET INNOVFIN

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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