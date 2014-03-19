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SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 40 000 000 €
Transports : 40 000 000 €
Date(s) de signature
22/01/2015 : 40 000 000 €
Autres liens
Related public register
30/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
Related public register
12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL

Fiche récapitulative

Date de publication
1 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 22/01/2015
20140319
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
SOFIA MUNICIPALITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 80 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the purchase of new rolling stock - buses and tramcars - which will be brought into operation. In addition, the project provides for the development of Sofia Municipality's traffic management system. The project is to be co-financed by EU funds under the Operational Programme Environment and by the promoter's own resources.

The project aims to improve the quality of public transport services in terms of speed, comfort and reliability and would increase the attractiveness of public transport in the urban area of Sofia. It would thus contribute to reducing reliance on private cars as well as the negative impact of transport on the environment. The new buses and trams will use technologically advanced engines that would enable an increase in energy efficiency and a reduction in noise and vibration.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The construction of the new rolling stock will take place in the manufacturer’s plants and does not fall within the scope of Directive 2011/92/EU. Therefore no Environmental Impact Assessment (EIA) is required for the project. The project is expected to deliver positive environmental benefits thanks to the substitution of obsolete rolling stock with high-performance new trams and buses. This aspect will be further evaluated at appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Documents liés
30/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
Date de publication
30 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57255579
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140319
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
Date de publication
12 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131833127
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140319
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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30/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
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12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
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Fiche récapitulative
SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL
Fiche technique
SOFIA TRANSPORT FLEET RENEWAL

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