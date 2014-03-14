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SETTORE IDRICO TORINO III

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 100 000 000 €
Eau, assainissement : 100 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2014 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SETTORE IDRICO TORINO III
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SETTORE IDRICO TORINO III

Fiche récapitulative

Date de publication
14 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 28/11/2014
20140314
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SETTORE IDRICO TORINO III
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 226 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project regards the investment programmes of SMAT’s water and wastewater operations as defined by the master plan for its service area in the Province of Turin in the Piedmont Region.

The project will help to ensure compliance with tighter environmental and customer service standards set by EU and national legislation. The project will therefore contribute to improving the quality of life of the inhabitants and the quality of the environment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have positive net environmental and social impacts on the water and wastewater services in line with the standards mandated by the Urban Wastewater Directive 91/271/EC as amended by Directive 98/15/EC and the Water Framework Directive 2000/60/EC. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU will be respected and the Bank will publish the non-technical summary of the EIA on its website.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and when required.

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10/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SETTORE IDRICO TORINO III
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SETTORE IDRICO TORINO III

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SETTORE IDRICO TORINO III
Date de publication
10 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56461116
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140314
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SETTORE IDRICO TORINO III
Date de publication
22 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94531657
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140314
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SETTORE IDRICO TORINO III
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22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SETTORE IDRICO TORINO III
Autres liens
Fiche récapitulative
SETTORE IDRICO TORINO III
Fiche technique
SETTORE IDRICO TORINO III

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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