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LIGNE DE CREDIT BOA BURKINA FASO ET NIGER

Signature(s)

Montant
8 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Burkina Faso : 3 000 000 €
Niger : 5 000 000 €
Lignes de crédit : 8 000 000 €
Date(s) de signature
27/04/2016 : 3 000 000 €
14/03/2016 : 5 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
20 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 14/03/2016
20140299
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LIGNE DE CREDIT BOA BURKINA FASO ET NIGER
BANK OF AFRICA - BURKINA FASO, BANK OF AFRICA - NIGER
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 11 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Ligne de crédit visant à soutenir le développement des entreprises privées et du secteur financier, y compris la microfinance, dans les deux pays sahéliens parmi les moins développés au monde (Burkina Faso et Niger). Les prêts seront octroyés aux filiales du Groupe Bank of Africa dans ces pays.

Financement d'investissements mis en oeuvre par des petites et moyennes entreprises ou des particuliers.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Les intermédiaires financiers s'assureront que les bénéficiaires finaux respecteront, le cas échéant, les législations nationales et de l'UE en matière environnementale.

Les intermédiaires financiers s'assureront que les bénéficiaires finaux respecteront, le cas échéant, les législations nationales et de l'UE applicables.

Commentaires

Maximum EUR 3 millions pour BOA Burkina Faso
Maximum EUR 8 millions pour BOA Niger

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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