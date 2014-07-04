Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 35 000 000 €
Transports : 35 000 000 €
Date(s) de signature
30/09/2015 : 35 000 000 €
Autres liens
Related public register
11/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 30/09/2015
20140282
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING
AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 70 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of an innovative ticketing and fare system based on a contactless single mobility card for all regional public transport modes.

Sustainable Transport – urban and inter-urban

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls out of the scope of the EIA directive.
As it aims at replacing existing ticketing equipment and software, the project should not have any potential environmental impact.

The Promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the projects have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement practices for the investment project will be examined during appraisal.

Documents liés
11/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING
Date de publication
11 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56483989
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140282
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
11/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING
Autres liens
Fiche récapitulative
ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING
Fiche technique
ATM INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORT TICKETING

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes