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JIRAMA WATER III - PRIORITAIRE

Signature(s)

Montant (.*)
61 159 800 €
Pays
Secteur(s)
Madagascar : 61 159 800 €
Eau, assainissement : 61 159 800 €
Date(s) de signature
7/10/2020 : 26 159 800 €
9/12/2019 : 35 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 26 159 800 € fourni par AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 09/12/2019
20140271
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
JIRAMA WATER III - PRIORITAIRE
JIRO SY RANO MALAGASY SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 61 million
EUR 74 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Le projet concerne l'alimentation en eau potable d'Antananarivo, la capitale de Madagascar. Le projet consiste en l'augmentation de la capacité de production des usines d'eau potable, des ouvrages de transfert et du réseau de distribution ainsi que du remplacement de conduites vétustes. Le projet desservira environ 1 250 000 habitants.

En ameliorant l'accès à l'eau potable et en augmentant la qualité et l'éfficacité du service, le projet aura un impact social et sanitaire benéfique pour la population, en particulier pour la frange vulnerable à bas revenus (avec une baisse de la mortalité infantile). Le projet contribuera également in fine à accroître la productivité du travail ainsi que la cohesion sociale et une croissance économique inclusive.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet sera bénéfique pour la santé publique et l'environnement. La Banque va s'assurer que les composantes du projet fassent l'objet d'une vérification préliminaire et de la délimitation du champ d'évaluation en ligne avec les procédures de la Banque. Les aspects liés à l'adaptation au changement climatique seront examinés lors de l'instruction du projet.

La Banque exigera que le promoteur s'assure que la mise en oeuvre du projet est réalisée conformément au Guide de Passation de Marché de la Banque.

Under Global Europe NDICI guarantee

Dans le cadre de la garantie EFSD+

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - JIRAMA WATER III - PRIORITAIRE - Rapport d'Etude d'Impact Environnementale et Sociale
Date de publication
10 Dec 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125304410
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140271
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - JIRAMA WATER III - PRIORITAIRE - Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP)
Date de publication
10 Dec 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125301275
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20140271
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JIRAMA WATER III - PRIORITAIRE
Date de publication
8 Nov 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94449646
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140271
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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