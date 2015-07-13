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NOBELWIND OFFSHORE WIND

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 250 000 000 €
Énergie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
21/10/2015 : 100 000 000 €
21/10/2015 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
07/03/2016 - Résumé non technique - NOBELWIND OFFSHORE WIND - Bligh Bank
Related public register
30/10/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOBELWIND OFFSHORE WIND

Fiche récapitulative

Date de publication
13 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 21/10/2015
20140251
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NOBELWIND OFFSHORE WIND
Parkwind, Sumitomo Corp, Zeewind I BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 653 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction of the second phase (165 MW) of an offshore windfarm (phases1 2: 336MW) located 46km from the Belgian coast

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation and contribute to security of energy supply and environmental objectives. The project is therefore eligible under Article 309 point (c) common interest (energy/renewable energy). The project will further contribute to the Bank's priority objectives for energy sector lending related to renewable energy and climate action (transversal).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of its technical characteristics the entire offshore wind farm (phases 1&2, 336 MW) would fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU). According to national law the project is subject to a mandatory EIA, which was undertaken. Following rounds of public consultation and expert advice, the competent authority has approved the EIA and granted a general, conditional construction and operating permit. With adequate precautionary measures, the impacts on fauna and flora, including on local and migrating birds, marine mammals, benthos and invertebrates were considered acceptable.

A concession for the development of the entire wind farm was granted by the government, awarded on the basis of objective, proportionate and non-discriminatory criteria according to national legislation. Thus, the project does not enjoy special or exclusive rights and therefore does not have to follow the provisions of the Utilities Directive. The project will be delivered on a multi-contract basis, which is a common approach for offshore wind farms.

Documents liés
07/03/2016 - Résumé non technique - NOBELWIND OFFSHORE WIND - Bligh Bank
30/10/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOBELWIND OFFSHORE WIND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - NOBELWIND OFFSHORE WIND - Bligh Bank
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62683612
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140251
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOBELWIND OFFSHORE WIND
Date de publication
30 Oct 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62770449
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140251
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
07/03/2016 - Résumé non technique - NOBELWIND OFFSHORE WIND - Bligh Bank
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30/10/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOBELWIND OFFSHORE WIND
Autres liens
Fiche récapitulative
NOBELWIND OFFSHORE WIND
Fiche technique
NOBELWIND OFFSHORE WIND

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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