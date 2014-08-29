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OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3

Signature(s)

Montant
198 255 880,98 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 198 255 880,98 €
Énergie : 198 255 880,98 €
Date(s) de signature
7/09/2016 : 97 116 758,76 €
4/02/2016 : 101 139 122,22 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
29 août 2014
Statut
Référence
Signé | 04/02/2016
20140200
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3
OFFICE OF GAS AND ELECTRICITY MARKETS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 159 million (EUR 205 million)
GBP 450 million (EUR 579 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Framework facility to support financing of two offshore wind farm transmission networks (Humber Gateway and Westermost Rough) being competitively tendered under the third tender round (Round 3) of the OFTO UK regulatory regime. This follows a previous framework approval covering six Tender Round 1 projects and four Tender Round 2 projects.

The regulated entities (OFTOs) will operate and maintain offshore transmission assets essential to the export of electricity from offshore wind farms, the development of which supports EU and national targets for renewable energy and thus contributes to environmental and security of energy supply objectives. The financing of this project would contribute to the EIB's lending priority policy on renewable energy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Undersea cables, substations and wind farms fall by virtue of their technical characteristics under Annex II of the EIA-Directive. According to national regulations, an offshore wind farm and its associated transmission infrastructure is subject to a full mandatory EIA including public consultation. Further details of the environmental due diligence procedures applied to the project will be assessed during appraisal to verify compliance with the Bank's environmental policy.

The regulatory authority Ofgem is running a competitive tender process to identify preferred bidders for future OFTOs. In this regard, and in accordance with its tender regulations, Ofgem published the Tender Commencement Notice on its website on 31 March 2014. In addition a voluntary notice was published in the Official Journal of the European Union (ref: 2014/S 067-115068). The procurement process will be reviewed during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3 - Humber Gateway Offshore Wind Farm Full version
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53897155
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140200
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3 - Westermost Rough Offshore Wind Farm
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53897501
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140200
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3 - Humber Gateway Offshore Wind Farm
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53897154
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140200
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3
Date de publication
14 Nov 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56070500
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140200
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 3
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85289135
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140200
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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