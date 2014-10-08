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ATLAS COPCO RDI III

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 120 000 000 €
Suède : 180 000 000 €
Industrie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
21/01/2015 : 20 000 000 €
21/01/2015 : 100 000 000 €
21/01/2015 : 180 000 000 €
Autres liens
Related public register
07/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ATLAS COPCO RDI III
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22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ATLAS COPCO RDI III
Communiqués associés
Suède : La BEI soutient la recherche en ingénierie par un prêt de 300 millions d’EUR à Atlas Copco

Fiche récapitulative

Date de publication
8 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 21/01/2015
20140197
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ATLAS COPCO RDI III
ATLAS COPCO AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 772 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

RDI investments over the 2015-2018 period, for advanced reaseach and development of technologies as well as new innovative products in the areas of compressors, mining and rock excavation and industrial tools.

The project concerns selected areas from the promoter's investments for advanced research and development of technologies, as well as new, innovative products, in compressors, construction and mining & excavation technologies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, without changing their already authorised scope. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not expected to be required by EIA Directive 2011/92/EU. The project might however also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project's appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by the EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ATLAS COPCO RDI III
Date de publication
7 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55872533
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140197
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ATLAS COPCO RDI III
Date de publication
22 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124076439
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140197
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
ATLAS COPCO RDI III
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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