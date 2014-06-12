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BUDAPEST URBAN TRANSPORT

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
29/12/2015 : 200 000 000 €
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RECONSTRUCTION OF CHAIN BRIDGE (FL20140173)

Fiche récapitulative

Date de publication
12 juin 2014
Statut
Référence
Signé | 29/12/2015
20140173
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BUDAPEST URBAN TRANSPORT
MUNICIPALITY OF BUDAPEST
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 1417 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the financing of different investment schemes in the city of Budapest within its Integrated Urban Development Strategy, mainly in the field of public transport and on the road network.

The improvement and upgrading of municipal infrastructure is a pre-condition for the city's continuing economic development, and a pre-requisite for increasing its attractiveness to investors, whilst simultaneously improving the quality of life of its citizens, upgrading the urban environment and valorising the existing resources such as the relevant cultural and historical attractions. The project will include schemes, typically of small- to medium-size, linked to EU thematic objectives and investment priorities such mobility, multi-modal transportation, and energy efficiency (i.e. public transport and road network).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank’s appraisal will primarily focus on the promoter’s environmental management capacity and on the verification of the correct application of the EU Directives, including undertaking of Strategic Environmental/ Environmental Impact Assessments (EIAs) and an assessment of the requirements of the Habitat and Bird Directive where appropriate. Some of the schemes might fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU). Details on environmental aspects of each scheme and compliance with EU directives, when and where relevant, will be checked at allocation stage.

The promoter is a public entity and is therefore subject to EU Public Procurement rules. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUDAPEST URBAN TRANSPORT
Date de publication
24 Oct 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62676468
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140173
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BUDAPEST URBAN TRANSPORT - Scheme: Extension of Tram Line 1 until Kelenfold Railway Station - Preliminary Environmental Impact Screening Report (EIS)
Date de publication
13 Jul 2021
Langue
hongrois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
143772505
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140173
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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