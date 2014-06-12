BUDAPEST URBAN TRANSPORT

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project concerns the financing of different investment schemes in the city of Budapest within its Integrated Urban Development Strategy, mainly in the field of public transport and on the road network.
The improvement and upgrading of municipal infrastructure is a pre-condition for the city's continuing economic development, and a pre-requisite for increasing its attractiveness to investors, whilst simultaneously improving the quality of life of its citizens, upgrading the urban environment and valorising the existing resources such as the relevant cultural and historical attractions. The project will include schemes, typically of small- to medium-size, linked to EU thematic objectives and investment priorities such mobility, multi-modal transportation, and energy efficiency (i.e. public transport and road network).
The Bank’s appraisal will primarily focus on the promoter’s environmental management capacity and on the verification of the correct application of the EU Directives, including undertaking of Strategic Environmental/ Environmental Impact Assessments (EIAs) and an assessment of the requirements of the Habitat and Bird Directive where appropriate. Some of the schemes might fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU). Details on environmental aspects of each scheme and compliance with EU directives, when and where relevant, will be checked at allocation stage.
The promoter is a public entity and is therefore subject to EU Public Procurement rules. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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