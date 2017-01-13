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CHISINAU ENERGY EFFICIENCY

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Moldavie : 10 000 000 €
Services : 10 000 000 €
Date(s) de signature
16/11/2017 : 10 000 000 €
Autres liens
Related public register
05/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHISINAU ENERGY EFFICIENCY
Related public register
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CHISINAU ENERGY EFFICIENCY

Fiche récapitulative

Date de publication
13 janvier 2017
Statut
Référence
Signé | 23/11/2017
20140161
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CHISINAU ENERGY EFFICIENCY
MUNICIPALITY OF CHISINAU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 25 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a framework loan to support thermal building refurbishment in the municipality of Chisinau. The project includes two components; the first component will focus on the renovation of a list of pre-identified public buildings. The second component will be structured as a framework loan and allocations will target both the public and residential sectors.

The operation supports the external lending mandate objectives and priorities. The main objective of this project is to increase the energy efficiency of public and residential buildings, which will have a significant impact on CO2 emission reduction and thus contribute to climate change mitigation. Besides this, energy efficiency investments will generate local and regional economic activity, particularly in the construction industry, and therefore support the development of the private sector and small and medium-sized enterprises (SMEs).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that reduce energy consumption in public and residential buildings, thus helping to mitigate climate change as well as to improve comfort for users. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have a very limited negative environmental impact, if any at all. Given the scale, location and nature of the schemes in built-up urban areas, environmental impact assessment (EIA), as defined in the EIA Directive 2011/92/EU, would normally not be required. Compliance with the Bank's environmental and social standards will be further assessed during appraisal.

The Bank will require the municipality to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CHISINAU ENERGY EFFICIENCY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHISINAU ENERGY EFFICIENCY
Date de publication
5 Apr 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67346509
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140161
Secteur(s)
Services
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CHISINAU ENERGY EFFICIENCY
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
244806336
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20140161
Secteur(s)
Services
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
CHISINAU ENERGY EFFICIENCY
Fiche technique
CHISINAU ENERGY EFFICIENCY

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