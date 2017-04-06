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DEVELOPPEMENT RESEAU PERI-URBAIN ANTANANARIVO

Signature(s)

Montant
28 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Madagascar : 28 000 000 €
Transports : 28 000 000 €
Date(s) de signature
23/06/2016 : 28 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEVELOPPEMENT RESEAU PERI-URBAIN ANTANANARIVO
Related public register
31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - DEVELOPPEMENT RESEAU PERI-URBAIN ANTANANARIVO

Fiche récapitulative

Date de publication
7 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 07/04/2017
20140153
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DEVELOPPEMENT RESEAU PERI-URBAIN ANTANANARIVO
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 28 million
EUR 63 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of the Grand Antananarivo Programme designed to reduce the chronic traffic congestion in the Madagascar capital and comprises two missing sections of the ring roads north-east and east of Antananarivo.

The project comprises the construction of two missing sections of the bypass for Antananarivo, one section approximately 2.4 km long, and the other 3.6 km long. There will also be an additional urban connection section of 1 km to permit easier access to the town centre. The road alignment has been confirmed by two independent studies. Additional road safety measures will also be incorporated in order to improve pedestrian access and reduce traffic accidents.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is to be subject to a comprehensive environmental and social impact assessment (ESIA), in line with the principles of EU legislation, including formal public consultation. Land acquisition will cause both physical and economic displacement, with particular negative impact on rice fields. Appropriate compensation will be provided to people affected by the project in accordance with national legislation and lenders' requirements. Food security considerations will also be taken into consideration during the appraisal. Labour conditions will be closely monitored.

The promoter is a state-owned entity and, if located within the EU, would be subject to Directive 2004/18/EC. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
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31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - DEVELOPPEMENT RESEAU PERI-URBAIN ANTANANARIVO

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEVELOPPEMENT RESEAU PERI-URBAIN ANTANANARIVO
Date de publication
6 Apr 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64462913
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140153
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - DEVELOPPEMENT RESEAU PERI-URBAIN ANTANANARIVO
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
252234980
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20140153
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Madagascar
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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06/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEVELOPPEMENT RESEAU PERI-URBAIN ANTANANARIVO
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Fiche récapitulative
DEVELOPPEMENT RESEAU PERI-URBAIN ANTANANARIVO
Fiche technique
DEVELOPPEMENT RESEAU PERI-URBAIN ANTANANARIVO

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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